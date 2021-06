Renault R4, l'erede sarà un pratico crossover 100% elettrico

Dopo essere stata 'svelata' attraverso i disegni che erano stati depositati all'Ufficio Europeo dei Brevetti, la nuova generazione della Renault 4 - che si unirà alla rinnovata Renault 5 nella gamma dei modelli 100% elettrici della Losanga - diventa ora un modello ancora più 'credibile' grazie alla ricostruzione fotografica che ne ha fatto il magazine britannico AutoExpress.

Come confermato dal Ceo del Gruppo francese Luca De Meo, la positiva accoglienza del concept ispirato alla Renault 5 - che era stato svelato durante la presentazione del piano Renaulution - ha convinto l'azienda a proseguire su questa strada, programmando la futura R5 elettrica per il 2023 e lavorando ad una operazione simile (prototipo prima, valutazione delle reazioni poi e, eventualmente, luce verde alla produzione) anche per la R4.

Una delle ipotesi è che il concept della 'tuttofare' Ispirata alla icona R4 degli Anni '60 - oggi definibile però come crossover - venga mostrato entro quest'anno, in occasione del 60mo anniversario dalla presentazione del modello originale. Un evento che Renault potrebbe utilizzare per questo lancio è l'edizione 2021 dello IAA, cioè l'ex Salone di Francoforte spostato da quest'anno a Monaco e riservato alla innovazione tecnologica e alla transizione della mbilità.

Come la R5 anche la R4 potrebbe utilizzare la piattaforma CMF-B dell'Alleanza Renault-Nissan (la stessa che è alla base della Renault Zoe) probabilmente con il motore meno potente tra quelli oggi montati sulla Zoe - 108 Cv - per contenere i costi e raggiungere l'obiettivo - annunciato dallo stesso de Meo - di "democratizzare la tecnologia elettrica in Europa".