Genesis GV60, a giugno il reveal del crossover elettrico

Il crossover completamente elettrico GV60 della Genesis potrebbe essere svelato già a giugno.

Il suo lancio avverrà - secondo il Korean Car Blog - tra un paio di mesi, dopo l'uscita della Hyundai Ioniq 5 e della Kia EV6, che utilizzano la stessa architettura E-GMP della GV60.

Alcuni scatti spia circolati sul web, hanno confermato che il nuovo GV60 sarà più piccolo del GV70 ma includerà i fari e le luci posteriori quadrupli che caratterizzano tutti i nuovi modelli Genesis. Avrà anche una linea del tetto inclinata e un aspetto molto diverso dalla Ioniq 5 e dalla EV6.

La piattaforma modulare Electric-Global che sarà utilizzata dalla GV60 è basata sulla trazione posteriore, ma è possibile che la Genesis decida di commercializzare il veicolo solo con la trazione integrale.

Al momento non si conoscono dettagli in materia di meccanica e prestazioni anche se non si esclude del tutto che Genesis, in qualità di marchio premium di Hyundai Motor Group, potrebbe essere equipaggiata con powertrain performanti e dalle alte prestazioni.