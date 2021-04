Opel Grandland X Hybrid4, l'ibrido alla prova del cross

Trazione integrale e 300 CV in totale a disposizione, per Opel Grandland X Hybrid4 che non si ferma nemmeno davanti ad una pista da motocross. Salite al limite, sterrato solitamente percorso dalle due ruote da cross e un'agilità da prima della classe, quella del modello che si inserisce al vertice del segmento SUV di casa Opel e che abbiamo provato anche sulla pista di un vero crossodromo. A spingere Grandland X Hybrid4 ci pensa la potenza assicurata da un motore turbo benzina 1.6, abbinato e ai due motori elettrici, per una potenza complessiva che raggiunge i 300 CV. Fa gioco, tra salite, discese e curve veloci, anche la trazione integrale elettrica che trasferisce sull'anteriore 81 kW/110 CV e sul posteriore 83 kW/113 CV, per una stabilità più che percepita anche sulla terra. Il motore elettrico anteriore è abbinato alla trasmissione automatica elettrica a otto velocità. Il secondo motore elettrico e il differenziale sono invece integrati nell'asse posteriore elettrico per fornire la trazione integrale quando richiesta, semplicemente selezionando la modalità di guida 4wd. Oltre alla modalità di guida per le condizioni di strada più avverse, Opel Grandland X Hybrid4 ne ha disposizione altre quattro, ovvero elettrica, ibrida, e Sport. Scegliendo la modalità ibrida la vettura seleziona automaticamente la modalità di propulsione più efficiente, con la possibilità di passare alla modalità elettrica per guidare a emissioni zero nei centri urbani. In più, la modalità e-Save protegge l'energia elettrica accumulata nella batteria ad alta tensione per poterla utilizzare in seguito, per esempio per guidare nelle zone ad accesso limitato ai soli veicoli elettrici. La modalità Sport consente una guida più dinamica e unisce la potenza del motore termico e di quello elettrico. I sistemi di infotainment permettono di avere sempre sotto controllo tutte le informazioni necessarie, mentre i dati specifici per l'ibrido possono essere visualizzati sullo schermo touch a colori del sistema Navi 5.0 IntelliLink (di serie, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto) o sullo schermo del cruscotto. Numerosi anche i sistemi di assistenza che rendono sicura e comoda la guida del SUV ibrido. La dotazione di serie va dall'allerta incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni, al sistema per la prevenzione dei colpi di sonno. Per lo sterrato, non c'è il sistema di assistenza per la discesa, dove però è utile la funzione 'B' del cambio automatico, che sfrutta al meglio il freno motore, ricaricando anche la batteria. Per la versione a quattro ruote motrici, il prezzo di ingresso alla gamma di per Opel Grandland X Hybrid4 Plug-In, in caso di rottamazione, parte da 38.100 euro.