Ford Mustang Nascar Next Gen, al top per le gare in pista

Ford svelerà negli Stati Uniti, il prossimo 5 maggio, la Mustang Nascar Next Gen, cioè la nuova versione da competizione riservata alla serie Nascar, una delle più seguite in quel Paese, e che vede impegnato questo modello dal 2019 ottenendo 31 vittorie. Realizzata dalla divisione Ford Performance, questa auto debutterà nella Nascar Cup Series a partire dal febbraio 2022 e porterà sulle piste il frutto di migliaia di ore di progettazione della nuova carrozzeria e di sviluppo - avvenuto presso il centro corse Ford a Charlotte, nella Carolina del Nord - facendo ricorso alle stesse attrezzature di simulazione computerizzata e di progettazione high tech utilizzate per la Mustang Mach-E.

"Non potremmo essere più entusiasti di mostrare la Nascar Next Gen agli appassionati di Mustang e ai fan delle corse Ford di tutto il mondo - ha dichiarato Mark Rushbrook, direttore globale, Ford Performance Motorsports - Questa è davvero una riprogettazione rivoluzionaria per la serie Nascar e ci aspettiamo che tutti apprezzino il risultato delle innumerevoli ore di lavoro che hanno coinvolto noi di Ford Performance e i nostri partner in Nascar".