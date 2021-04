C5-X, ammiraglia Citroen dalla guida rilassata, anche ibrida

Audacia e innovazione abbinate ad una buona dose di originalità: nuova C5 X rappresenta la sintesi fra l'eleganza di una berlina, il dinamismo di una station wagon e l'assetto rialzato di un suv. C5 X offre una reale serenità a bordo grazie all'estremo comfort derivato dal programma Citroën Advanced Comfort con un abitacolo in stile lounge, le Sospensioni Attive Citroën Advanced Comfort e i sedili Advanced Comfort. C5 X propone tecnologie moderne per semplificare la vita a bordo, con l'Extended Head up Display, funzioni di assistenza alla guida tra cui dispositivi di guida semi-autonoma e un nuovissimo sistema di infotainment con touchpad da 12''' HD con Natural Voice Recognition.

Citroën presenta C5 X, la sua nuova ammiraglia, che rinnova il segmento delle berline grandi stradiste con un design originale, rappresentazione di una sintesi fra la berlina e la Station Wagon, una proposta innovativa nella più pura tradizione delle grandi automobili Citroën. Questo nuovo modello, disponibile con motorizzazione benzina o ibrida plug-in, esprime modernità, status e innovazione, in linea con le aspettative dei clienti di questo segmento così come del segmento dei suv. Con un passo di 2.785 mm, garanzia di un'eccellente abitabilità anche per i passeggeri posteriori, C5 X offre dimensioni esterne generose, con una lunghezza di 4.805 mm, una larghezza di 1.865 mm e un'altezza di 1.485 mm, valori che la collocano nel cuore del segmento D.

C5 X innova con l'introduzione, in anteprima mondiale, delle sospensioni attive Citroën Advanced Comfort che esaltano l'impressione di viaggiare su un tappeto volante, una sensazione intimamente legata alla storia di Citroën; un vero invito a viaggiare con il suo spazio interno dallo stile lounge che offre il comfort riconosciuto dei sedili Advanced Comfort e un'abitabilità senza pari, soprattutto in seconda fila. Il bagagliaio, con un volume di 545 litri, molto curato, risponde idealmente alle aspettative dei clienti delle station wagon. La versione ibrida plug-in, con l'ë-Comfort associato alla guida in modalità elettrica nel quotidiano, amplifica ulteriormente la sensazione di serenità a bordo.

La sensazione di benessere a bordo è amplificata anche da tecnologie all'avanguardia che semplificano l'uso di C5 X, come l'Extended Head Up Display e una serie di aiuti alla guida che migliorano la serenità di guida del conducente come l'Highway Driver Assist, o il nuovo sistema di infotainment con touchpad da 12" HD, Natural Voice Recognition e un display personalizzabile tramite widget, proprio come su un tablet. C5 X propone anche un'offerta adatta a tutti i tipi di utilizzo, per la vita quotidiana e per svariati trasferimenti, senza vincoli e in piena libertà: l'ibrido plug-in. Questo motore ibrido plug-in, che sviluppa 225 CV, offre il piacere di partire e guidare silenziosamente senza emettere un solo grammo di CO2, con la possibilità di percorrere oltre 50 km in modalità ZEV, un'autonomia in modalità elettrica adatta alla maggior parte dei viaggi quotidiani dei clienti, ad una velocità fino a 135 km/h.

È quindi possibile trascorrere una settimana senza utilizzare il motore termico mentre si effettuano gli abituali spostamenti quotidiani, ricaricando il veicolo secondo necessità, a casa, al lavoro o da una colonnina di ricarica pubblica. Allo stesso tempo è possibile godere della libertà di viaggiare lontano, di andare via per il fine settimana o partire per le vacanze senza preoccuparsi della ricarica, perché interviene il motore termico, sobrio ed efficiente. C5 X si posiziona naturalmente come la nuova ammiraglia di Citroën e si ispira, anche nel nome, al CXperience Concept, svelato al Salone dell'Auto di Parigi nel 2016: la commercializzazione partirà nel secondo semestre dell'anno.