Mercedes Truck, Active Sideguard Assist per la sicurezza

Mercedes-Benz Trucks è da sempre pionere nel settore in materia di aumento della sicurezza dei propri veicoli. Da anni l'azienda investe centinaia di milioni di euro in ricerca e sviluppo per mettere a disposizione degli autisti una serie di sistemi di assistenza che forniscano un supporto sempre migliore nella loro attività, incrementando nel contempo la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Gli esempi più recenti sono rappresentati dall'Active Sideguard Assist con funzione di frenata automatizzata e dall'Active Drive Assist 2 con funzione di arresto di emergenza automatico, che l'azienda ha presentato lo scorso autunno in anteprima mondiale.

Da subito i clienti di 24 paesi dell'Ue e di determinati mercati extra-Ue possono ordinare i nuovi sistemi di assistenza per numerosi modelli di truck Mercedes-Benz per i quali questi sistemi sono disponibili. La produzione inizierà a giugno del 2021.

Guidare un truck pesante nel traffico urbano su strade a volte strette ed in prossimità di incroci con scarsa visibilità rappresenta una grande sfida per molti autisti professionisti.

Ciò vale in particolare per le manovre di svolta. Il conducente deve prestare attenzione, da un lato, ai semafori, alla segnaletica, al traffico trasversale ed a quello proveniente in direzione opposta, e dall'altro tenere d'occhio i pedoni ed i ciclisti sui lati. L'aspetto problematico: il fatto che spesso gli utenti della strada non protetti non si rendono neanche conto che un autotrasportatore potrebbe non vederli in determinate situazioni. Inoltre, gli autocarri pesanti con passo lungo o con rimorchi hanno un comportamento in fase di svolta che non è sempre facile da interpretare per gli altri utenti della strada: prima di sterzare, infatti, devono proseguire diritti verso l'incrocio per tenere conto del successivo movimento del semirimorchio o del rimorchio. Un ciclista sul lato del passeggero anteriore o un pedone che attraversa potrebbero non aspettarsi una manovra di svolta, ma piuttosto la prosecuzione della marcia in rettilineo.

In tali situazioni, il sistema di assistenza alla svolta S1R sviluppato da Mercedes-Benz Trucks, e disponibile di fabbrica già dal 2016 per molti modelli della serie Actros, Arocs o Econic, è in grado di intervenire fornendo un valido supporto.

Mediante un processo strutturato su più livelli, questo sistema di assistenza è in grado di avvertire il conducente se, in caso di svolta a destra, nella zona di monitoraggio sul lato passeggero anteriore è stata rilevata ad esempio la presenza di un ciclista, di un pedone o di un ostacolo fisso.