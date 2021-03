Renault, parte da Megane la 'carica' elettrica del brand

Per Renault, l'arrivo del nuovo crossover elettrico Megane entro la fine dell'anno segna una svolta importante nella strategia legata all'elettromobilità.

Solo pochi mesi fa, nell'ottobre scorso, il brand aveva rivelato a sorpresa il concept Megane eVision. La nuova Renault Megane aprirà un nuovo capitolo per il marchio francese con l'ex capo della Seat Luca De Meo ora passato al comando della casa della Losanga. Il suo piano, soprannominato "Renaulution", vedrà Renault lanciare sette nuovi veicoli completamente elettrici entro il 2025, con la Megane che sarà la prima del gruppo.

Per quest'auto è previsto l'utilizzo della nuova piattaforma CMF-EV dell'Alleanza Renault-Nissan. "Come con la prima generazione di Megane, questa Megane con la E è solo l'inizio.

Un'intera famiglia di veicoli sarà basata sulla nostra piattaforma CMF-EV ", ha dichiarato De Meo alla presentazione del concept in ottobre.

Le linee del concept eVision saranno attenuate per il modello di produzione che manterrà dimensioni compatte.

De Meo ha definito Megane eVision "un capolavoro di packaging".

Il concept misurava 4.210 mm di lunghezza, 1.800 mm di larghezza e 1.505 mm di altezza, dandogli un'impronta paragonabile al suv Captur, ma con una linea del tetto più bassa.

L'auto di produzione finale sarà molto simile. Dal lancio la Megane elettrica utilizzerà una batteria da 60kWh, che alimenterà un motore elettrico da 215 CV con 300 Nm di coppia. Un caricabatterie a bordo consentirà la ricarica monofase AC da 7kW da una wallbox, anche con compatibilità AC trifase. Secondo Renault, la Megane elettrica sarà in grado di recuperare 124 miglia di autonomia in 30 minuti con una ricarica rapida al massimo di 130 kW CC.