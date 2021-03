Peugeot Rifter, il ludospace che strizza l'occhio ai suv

Nuovo Rifter rivoluziona il concetto di multispazio finora conosciuto. Peugeot, pioniera nel segmento dei veicoli multiuso caratterizzati da grande abitabilità e versatilità, conia anche un nuovo nome per l'ultima novità della gamma. Da Ranch a Partner fino ad arrivare a Rifter, un nuovo nome per sottolineare che è una novità assoluta: non un suv, non un ludospace e nemmeno un MPV, bensì una proposta totalmente nuova ed inedita.

Un veicolo ideale per chi cerca un mezzo dalla grande abitabilità e versatilità, ma che si adatti anche a differenti fondi stradali e che sappia distinguersi come stile e personalità, senza rinunciare a dotazioni tecnologiche da alto di gamma, finora inedite nel segmento.

Rifter è un nuovo concetto che riesce a coniugare i vantaggi dell'essere multispazio a quelli propri del mondo dei suv, quali la maggiore altezza da terra ma, anche, l'aumento del raggio di azione anche sullo sterrato. Del mondo dei suv riprende diversi elementi, di design certamente ma, anche, tecnologici e di sostanza.



Nuovo Rifter non è unico solo per questi aspetti. Porta infatti al debutto nel suo segmento quel concetto rivoluzionario inventato dalla casa del Leone e pensato per esaltare l'esperienza di guida. Il Peugeot i- Cockpit debutta su Rifter per aumentare ancor più il piacere di guida, elevare il controllo del veicolo (e quindi la sicurezza durante la guida) ed offrire un confort nettamente maggiore rispetto alla concorrenza perché, grazie al volante compatto, alla strumentazione visibile al di sopra del volante, braccia ed occhi si muovono di meno rispetto al caso di un posto guida tradizionale.

Come detto, dal mondo dei suv tra ispirazione come design ma anche come tecnologia e dei suv Peugeot può adottare l'Advanced Grip Control, quell'innovativo sistema ideato da Peugeot per aumentare ancor più la motricità del veicolo su diversi fondi, ampliando ancor più il raggio di azione di Nuovo Rifter. I più avventurosi potranno uscire dai sentieri battuti ed esplorare nuove strade, selezionando la tipologia di fondo stradale attraverso un selettore posto sulla console centrale. Questa dotazione, abbinata ai pneumatici M+S (Mud & Snow), limita lo slittamento delle ruote ed aumenta la motricità su fondi a scarsa aderenza. È abbinata all'Hill Assist Descent Control (HADC), un sistema che permette di gestire in automatico la velocità del veicolo in discesa su forti pendenze.