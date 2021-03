Aston Martin Vantage F1 Edition, roadster e coupé da 535 CV

La serie Vantage di Aston Martin si arricchisce della nuova versione speciale F1 Edition, la variante più hardcore fino ad oggi. Ispirata alla Formula 1, vanta diversi miglioramenti visivi e tecnici che si rifanno alla safety car presentata due settimane fa.

A partire dall'esterno, è disponibile con il colore Aston Martin Racing Green che riprende quello dell'auto di F1, e può anche essere ordinato in bianco o nero, con finitura satinata o lucida, decorato con accenti di grigio opaco e grafiche da corsa.

Un kit aerodinamico completo migliora la deportanza di 200 kg alla massima velocità e comprende il nuovo splitter anteriore, griglia su misura, alette di rotazione sottoscocca e grande alettone posteriore. Le ruote da 21 pollici completano il restyling all'esterno.

L'abitacolo segue un tema simile combinando pelle nera, Alcantara grigia e finiture verde lime sull'auto nella foto.

Tuttavia, i clienti possono anche scegliere altre tonalità per le strisce e le cuciture a contrasto, come il nero, il grigio e il rosso.

Le modifiche non finiscono qui, perché la Vantage F1 Edition ha un telaio rinforzato con ammortizzatori aggiornati e molle posteriori più rigide. Lo sterzo è stato ottimizzato; la potenza è fornita dal V8 biturbo da 4,0 litri, che produce un totale di 535 CV. La coppia massima è a 685 Nm e la velocità massima di 314 km/h per la coupé e 305 km/h per la roadster.  Costruita con "il contributo diretto del ceo di Aston Martin recentemente nominato, Tobias Moers", la Vantage F1 Edition è disponibile come Coupé o Roadster, con un prezzo di vendita consigliato di 142.000 sterline (circa 162mila euro) nel Regno Unito e 162mila (188mila euro) in Germania. Le consegne inizieranno a maggio.

"Ho fissato al team di ingegneri un obiettivo difficile, poiché insistevo sul fatto che i guadagni in termini di prestazioni dovessero derivare da miglioramenti reali nelle dinamiche della vettura e non dall'utilizzo di pneumatici ottimizzati per la pista - ha detto Moers -. I risultati parlano da soli ".