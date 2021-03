AMG GT Coupé e Roadster si rinnovano nel segno del dinamismo

Un design aggiornato ed una linea capace di esprimere dinamismo e sportività.

Le AMG GT Coupé e Roadster si rinnovano: le due posti offrono ora anche la regolazione integrata della dinamica di marcia AMG Dynamics (per un incremento dell'agilità), il nuovo volante Performance AMG, una consolle centrale con tasti a display innovativi e un display sulla plancia completamente digitale, con stili di visualizzazione e contenuti specifici di AMG.



Lo schema di base della gamma AMG GT con motore anteriore centrale consente di ripartire il peso in modo vantaggioso con una percentuale leggermente maggiore sull'asse posteriore. Tutto ciò, abbinato al baricentro basso, rende la vettura estremamente maneggevole e consente di raggiungere velocità elevate in curva.

Il V8 biturbo AMG da 4,0 litri eroga molta potenza già a bassi regimi, offrendo prestazioni sorprendenti. Contemporaneamente, grazie al comodo bagagliaio, al comfort nei lunghi viaggi e ai numerosi sistemi di assistenza alla guida Mercedes-Benz Intelligent Drive, la due posti rappresenta una compagna di viaggio pratica, confortevole e affidabile nel traffico di tutti i giorni.

Il recente facelift delle due versioni comprende nuove luci anteriori e posteriori e un nuovo linguaggio formale delle mascherine dei terminali di scarico. Il nuovo design dei fari a Led High Performance rimanda all'AMG GT Coupé 4 e consolida il legame con la famiglia AMG GT dei modelli a due porte. Le fibre ottiche trifunzionali a forma di arco racchiudono le funzioni di luci di marcia diurne, luci di posizione e indicatori di direzione.

Il gruppo riflettore multicamera con tre singoli elementi riflettenti per la luce anabbagliante e abbagliante non soltanto assicura un'illuminazione ottimale della carreggiata, ma dona ad AMG GT un look dinamico e sportivo, che grazie allo sfondo nero acquista ancora più profondità. Anche la luce dei gruppi ottici posteriori a Led, adesso con sfondo scuro, appare ancora più intensa e sportiva.

I doppi terminali di scarico si ispirano alla forma di quelle di AMG GT Coupé 4: sono circolari per AMG GT e trapezoidali per AMG GT S e AMG GT C; il design della coda di AMG GT R mantiene la sua veste incisiva.

Di serie è disponibile il pacchetto parcheggio, che incrementa l'idoneità all'uso quotidiano nelle manovre, con sistema di assistenza al parcheggio Parktronic, telecamera per la retromarcia assistita e telecamera anteriore.

Come in AMG GT Coupé 4, anche sui modelli AMG GT a due porte la nuova architettura telematica è resa possibile dal display sulla plancia completamente digitale di serie, con strumentazione da 12,3 pollici e display multimediale da 10,25 pollici al centro.

La strumentazione offre un design dello schermo totalmente nuovo con tre stili di visualizzazione specifici AMG: «Classico», «Sportivo» o «Supersportivo».

La caratteristica che più risalta nell'abitacolo è la consolle centrale in stile V8, che non solo pone l'accento sulle prestazioni come vocazione centrale del brand, ma soddisfa anche aspetti puramente funzionali. L'AMG GT a due porte ora è dotata anche dei tasti a display che integrano gli indicatori e la gestione della logica del cambio, dell'assetto, dell'ESP, dell'impianto di scarico, dell'alettone posteriore e della funzione start/stop. Sui tasti a display, realizzati in tecnologia TFT, è riconoscibile la funzione corrispondente, rappresentata con simboli intuitivi. L'utilizzo è molto semplice, con un breve tocco delle dita. Sono integrati da due interruttori per selezionare i programmi di marcia e regolare il volume.

Con il restyling, l'AMG GT a due porte viene dotata del nuovo volante Performance AMG che ha già debuttato nella versione a quattro porte ed è disponibile anche a bordo di altri modelli AMG attuali.

Tutti i modelli AMG GT a due porte presentano di serie i nuovi tasti al volante AMG. Questi comprendono un elemento di regolazione rotondo con display integrato, posto sotto la razza destra del volante e, in verticale sotto la razza sinistra, due tasti a display a colori con interruttori.