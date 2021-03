MG, Marvel R e MG 5 sono le nuove elettriche

E' una nuova generazione di veicoli elettrici, quella presentata da MG. I due modelli svelati dalla casa sono il SUV Marvel R Electric e la station wagon MG 5. Di questi due modelli, progettati secondo l'approccio dell'Evolution Design di MG, la Marvel R Electric si caratterizza come un veicolo 'Tech Style' dal design minimalista e offre linee proporzionate e filanti che esaltano l'aspetto sofisticato e avveniristico del veicolo. Il lussuoso SUV high tech-lifestyle di segmento C è lungo 4.674 mm, largo 1.919 mm e alto 1.618 mm.

Il passo di 2.800 mm offre uno spazio interno generoso e dallo stile innovativo completato dal touchscreen da 19,4 pollici e dal quadro strumenti digitale da 12,3 pollici.



Con un'autonomia di oltre 400 chilometri (WLTP), la Marvel R Electric consente al guidatore di poter contare su una capacità di ricarica rapida in un punto di ricarica pubblico (AC) grazie al caricatore trifase da 11 kW a bordo. La batteria è adatta anche alla ricarica rapida (DC) che consente di raggiungere l'80% in soli 30 minuti.



La nuova MG5 Electric è invece una station wagon 100%, con una lunghezza di 4.544 mm, una larghezza di 1.811 mm e un'altezza di 1.513 mm, offre un interno comodo e spazioso per la famigli e un generoso spazio per i bagagli di 578 litri - che può essere ampliato fino a 1.456 litri con i sedili posteriori abbattuti.



Con la potente batteria agli ioni di litio, la MG 5 Electric offre un'autonomia di oltre 400 chilometri (WLTP). Il motore elettrico eroga 135 kW (184 CV) e 280 Nm di coppia. Offre anch'essa una capacità di ricarica rapida in un punto di ricarica pubblico (AC) grazie al caricatore trifase da 11 kW a bordo. Ed è adatto alla ricarica rapida (DC) per caricare la batteria fino all'80% in soli 30 minuti.



Il lancio sul mercato europeo della nuova MG Marvel R Electric è previsto per maggio di quest'anno. La nuova MG 5 Electric arriverà invece su strada a partire da ottobre 2021.