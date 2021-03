Peugeot e-Expert, il trasporto leggero è 100% elettrico

Pensato per il trasporto leggero, anche in città e in modalità completamente elettrica. Il nuovo arrivato in casa Peugeot si chiama e-Expert e si propone come compagno 'di consegna' eco compatibile. Sulla scia delle nuove tendenze che esprimono la domanda per un trasporto commerciale leggero e più sostenibile, in grado di varcare i confini dei centri città senza costi aggiuntivi e per consegne dell'ultimo miglio nel massimo rispetto dell'ambiente, la casa del Leone è scesa in campo con il nuovo e-Exper, ovvero un full electric che punta ad unnuovo modo di lavorare, sfruttando al meglio i vantaggi della trazione elettrica. Il ragionamento fatto in Peugeot nasce anche da un trend chiaro: la crescita esponenziale dell'e-commerce ed i limiti imposti dai differenti colori delle regioni in tempo di Covid hanno ribaltato la dinamica degli acquisti e di conseguenza delle consegne.

Tale meccanismo ha gradualmente rivoluzionato il sistema logistico, favorendo la diffusione delle micro-consegne, 7 giorni su 7, compresi anche i giorni festivi. Da qui, la necessità di soddisfare il trasporto del cosiddetto ultimo miglio in tutte le situazioni. A questa argomentazione, si somma un nuovo livello di comfort richiesto, per chi deve stare al volante per buona parte della sua giornata lavorativa. La guida più confortevole, a bordo di e-Expert è resa dal cambio ha un unico rapporto che garantisce fluidità di marcia e permette di sfruttare i 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia istantaneamente disponibile. La possibilità di guidare senza dover impugnare costantemente la leva del cambio libera prezioso tempo per controllare rapidamente la propria tabella di marcia, senza abbassare la soglia d'attenzione sulla strada.



Partendo dal dato secondo il quale l'utente medio commerciale percorre in media meno di 200 km al giorno, PEUGEOT e-Expert offre la scelta tra due livelli di autonomia: 200 km per la batteria da 50 kWh oppure 300 km per quella da 75 kWh, calcolati ciclo WLTP che misura la percorrenza reale su strada. L'uso cittadino, con le continue decelerazioni e frenate favorisce l'azione di recupero di energia che viene reimmagazzinata nella batteria di trazione. Disponibile è anche la guida in modalità 'B' che ha ancora più freno motore in rilascio, a tutto vantaggio dell'efficienza. Collegata al circuito di raffreddamento dell'abitacolo, la regolazione termica della batteria mediante circolazione di liquido permette anche la ricarica rapida alle colonnine più potenti, abbreviando i tempi di ricarica in maniera evidente. Grazie a questa caratteristica, può sfruttare anche quelle che arrivano alla potenza di ben 100 kW in corrente continua. In questo caso, l'80% della carica della batteria viene raggiunta in soli 30 minuti per la batteria da 50 kWh, oppure in 45 minuti per quella da 75 kWh. Sul fronte misure, l'altezza massima di e-Expert continua ad essere contenuta in 1,90 m, garantendo così accesso ai parcheggi sotterranei. Nel contempo, rimane la possibilità di scelta tra diverse lunghezze per adattarsi al meglio ai differenti impieghi professionali: Compact da 4,61 metri, Standard da 4,96 metri e Long da 5,31 metri. La capacità di traino raggiunge i 1000 kg ed il carico utile arriva alla stessa soglia.