Audi Q4 e-Tron, saliamo a bordo per scoprirne i segreti

Arriverà entro l'estate in nuovo suv Audi Q4 e-Tron che, affiancando le più esclusive Audi e-Tron e Audi e-Tron Sportback - ora anche in variante S - nonché la ammiraglia, la granturismo Audi e-Tron GT, diventerà la porta d'ingresso al mondo BEV dei Quattro Anelli, Nella strategia di elettrificazione del marchio, Audi Q4 e-Tron ricopre un ruolo centrale, in quanto chiamata a presidiare un segmento di mercato in costante crescita con caratteristiche di assoluta unicità.

Audi Q4 e-tron è infatti il solo suv compatto elettrico premium basato su di una piattaforma nata e sviluppata appositamente per realizzare modelli BEV, cioè il pianale modulare MEB del Gruppo Volkswagen, usufruendo naturalmente dell'expertise Audi nel campo dei suv e in quello della mobilità a zero emissioni.



Grazie a questa architettura modulare elettrica MEB, nuova Audi Q4 e-Tron è in grado di abbinare le dimensioni esterne di un suv compatto a un'abitabilità di categoria superiore.



L'head-up display con realtà aumentata coniuga il mondo reale e virtuale, a vantaggio della sicurezza e del comfort di guida. Il carattere avveniristico della vettura viene sottolineato dall'inedito display MMI da 11,6 pollici, il più ampio di sempre per una vettura dei quattro anelli, e dai volanti dal look futuristico, corredati dei comandi touch con feedback aptico.



Vera automobile multitasking, Audi Q4 e-Tron è la perfetta compagna di viaggio per la vita quotidiana e per il tempo libero, mettendo sempre a disposizione due preogative apprezzate dalla clientela, come la versatilità e lagrande abitabilità.



Lunga 4.590 millimetri, larga 1.865 millimetri e alta 1.613 millimetri Audi Q4 e-tron s'inserisce a pieno titolo nel segmento dei suv compatti, con caratteristiche - come sbalzo anteriore contenuto in 86 centimetri e il passo di 2,76 metri - che sono superiori alla media dei suv e consentono un inedito sfruttamento degli spazi interni. L'attenzione alla ergonomia e al confort sono una costante per Audi Q4 e-Tron. Già al momento di salire a bordo si nota che l'angolo di apertura delle portiere è ampio, che i sedili sono in posizione piacevolmente rialzata e che l'abitabilità è ampia, complice l'assenza del tunnel centrale. Da notare che il divanetto posteriore è rialzato di 7 cm rispetto ai sedili anteriori, per non penalizzare la visibilità per chi siede dietro. Lo sfruttamento dello spazio interno fa di Q4 e-Tron un punto di riferimento nel segmento premium.



La consolle integra due porta lattine, un vano da 4,4 litri dotato di chiusura, sino a quattro prese USB-C e l'Audi phone box per la ricarica wireless dello smartphone. Le portiere sono caratterizzate da pratici incavi per bottiglie da 1 litro.



Il bagagliaio offre una capienza di 520 litri, cioè lo stesso valore della 'sorella maggiore' Q5 e abbattendo gli schienali si arriva a 1.490 litri. Audi Q4 e-Tron si avvale di un concept dei comandi e della visualizzazione delle informazioni integralmente digitale, caratterizzato da una struttura dei menu semplice e intuitiva.



Alla strumentazione digitale - o all'Audi virtual cockpit - e al display MMI touch si accompagnano il comando vocale che riconosce le espressioni d'uso comune e, a richiesta, una tecnologia di assoluta avanguardia, l'head-up display corredato della realtà aumentata. l dispositivo proietta sul parabrezza le principali informazioni sul comportamento della vettura e su quello proposto dalla AR (Augmented Reality). Le informazioni riportate in quest'ultimo modo favoriscono la sicurezza senza distrarre l'attenzione dalla strada.



Dal punto di vista tecnico, il cuore dell'head-up display con realtà aumentata è rappresentato dalla Picture Generation Unit (PGU) collocata all'interno della plancia mentre sul versante software un dispositivo denominato AR Creator esegue il rendering dei simboli da visualizzare alla frequenza di 60 frame al secondo e li adegua alla geometria dell'ottica di proiezione.



Parallelamente, ne stabilisce mediante molteplici calcoli il posizionamento nell'ambiente, parametrando le informazioni rilevate dalla telecamera anteriore, dal sensore radar e dalla navigazione. Il software è in grado di gestire oltre 600mila stringhe di programmazione: il 50% in più rispetto al sistema di controllo del primo Space Shuttle.



Durante la navigazione, l'head-up display con realtà aumentata visualizza un 'drone', rappresentato da una freccia fluttuante, che indica il punto dove sarà necessario eseguire una manovra (a un incrocio, ad esempio, la freccia fluttuante annuncia la svolta, prima che la successiva freccia animata indichi con esattezza la strada da imboccare). Nell'Audi Q4 e-Tron la strumentazione digitale di serie sin dal primo livello di allestimento ha una diagonale di 10,25 pollici; le informazioni possono essere gestite mediante i comandi al volante. Il powermeter visualizza potenza utilizzata, livello di carica batteria e il recupero dell'energia. A un livello superiore, l'Audi Virtual Cockpit integra la mappa della navigazione e i comandi dell'infotainment. Top di gamma l'Audi vVirtual Cockpit Plus che offre i layout 'classic', 'sport' ed 'e-tron'; optando per quest'ultimo il powermeter è in primo piano.