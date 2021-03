AMG SL Roadster, collaudi finali per erede icona Mercedes

Una delle più importanti novità della settima generazione Mercedes SL Roadster, attualmente nelle fasi conclusive dei collaudi pre-lancio, sarà il fatto che questo nuovo roadster non sarà più proposto come modello della Stella a Tre Punte ma come terza pedina della gamma AMG. Quando arriverà nel 2022 sul mercato si collocherà accanto alla GT e alla GT Coupé a quattro porte, le uniche rimaste in produzione ad Affartelbach dopo lo stop alla SLS AMG.



Come anticipa il magazine specializzato Autoevolution, la nuova Mercedes-AMG SL 2022 è stata infatti sviluppata esclusivamente da AMG e condividerà le sue basi con la GT di seconda generazione - che dovrebbe essere una versione a 2 posti molto più sportiva della SL - e arriverà in entrambe le varianti roadster e coupé, proprio due attuali.



Le immagini pubblicate da Autoevolution, che ritraggono due esemplari della SL 2022 in collaudo invernale, permettono di capire che si tratterà di una 2 + 2 con capote di tipo tradizionale in tela, caratteristica che ne farà una potenziale rivale per la Porsche 911 Cabriolet e la Bmw Serie 8 Cabriolet.



Per la prima volta nella storia della SL, il nuovo modello sarà disponibile con trazione integrale, soluzione necessaria considerando che la gamma comprenderà - oltre alla meno potente SL 43 e la sportiva SL 53 4Matic - le 'performanti' SL 63 4Matic e SL 73 4Matic.



Altre novità saranno la presenza nella gamma della nuova roadster di un motore a quattro cilindri AMG (quello della SL 43) e della elettrificazione di tutti i propulsori utilizzando la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt, riservando un ibrido plug-in con tecnologia da Formula 1 e oltre 800 Cv per il modello top di gamma. Questa settima generazione del leggendario roadster, in uscita nel 2022, secondo Autoevolution potrebbe essere l'ultima con motor termici prima del passaggio totale alla propulsione elettrica - programmata dalla Stella a Tre Punte - per la serie successiva, la numero otto.