Nissan Qashqai, l'e-voluzione del C-suv: ecco 3/a generazione

Dal lancio nel 2007 ad oggi, Nissan Qashqai è stato il crossover più venduto in Italia con oltre 338.000 unità immatricolate in 14 anni. A sei anni dal lancio della seconda generazione, avvenuto nel 2014, Qashqai nel 2020 è stato il terzo crossover per volumi di vendita nel canale privato, guadagnando quota nello stesso canale (+0,6 pp) rispetto all'anno precedente.



La prima generazione di Qashqai ha rappresentato una discontinuità nel mercato, riuscendo ad anticipare le esigenze dei clienti, intercettando per primo le nuove tendenze di stile e tecnologia.



La seconda generazione ha fatto leva sul successo della prima, con un approccio di continuità focalizzato a consolidare la fiducia riconosciutagli dai clienti.



La terza generazione rappresenta una super e-voluzione, dettata dall'esigenza di adattarsi al mondo che cambia, di anticipare ancora una volta i bisogni delle persone e fissare nuovi standard nel segmento C-Suv.



Nuovo Qashqai dà vita a una super e-voluzione: mantiene e migliora elementi di successo quali il design, le dimensioni compatte, e l'abitabilità degli spazi interni, si arricchisce di contenuti tecnologici per il comfort e la sicurezza, e si propone con la nuova piattaforma CMF-C e per la prima volta in Europa con propulsori completamente elettrificati.



Come per le due precedenti generazioni, il nuovo Nissan Qashqai nasce presso il Nissan Design Europe nel centro di Londra, Regno Unito. Pur rimanendo Qashqai, la terza generazione del crossover Nissan ha un aspetto moderno e imponente, caratterizzato da linee esterne più affilate e nette, che danno luogo a superfici pulite e volumi muscolosi.



La linea di cintura è ora più marcata e la vettura ha una presenza più robusta, grazie anche ai nuovi cerchi in lega da 20 pollici, introdotti su questa vettura per la prima volta.



Il nuovo Qashqai è il primo modello in Europa a usare la piattaforma CMF-C dell'Alleanza, che rappresenta l'avanguardia in termini di strutture e architetture tecnologiche nel settore Automotive.



È disponibile a bordo il nuovo sistema di infotainment Nissan Connect con display ad alta risoluzione da 9", attraverso il quale è possibile accedere a tutte le funzioni di navigazione e un nuovo quadro strumenti Full TFT multifunzione da 12,3" interamente digitale. L'innovativo Head Up Display (HUD) da 10,8", il più ampio della categoria, proietta informazioni sull'itinerario, sul traffico o di assistenza alla guida sul parabrezza nel campo visivo del conducente, per guidare in totale comfort e sicurezza senza mai staccare gli occhi dalla strada.



Il nuovo Qashqai è la prima vettura Nissan in Europa con gamma completamente elettrificata, disponibile con motore benzina 1.3 DiG-T con tecnologia mild hybrid e l'innovativo ed esclusivo sistema e-Power, al suo debutto in Europa.



Disponibile in due livelli di potenza 140 e 158 CV, con trasmissione manuale a 6 rapporti o al nuovo cambio Xtronic (solo per le versioni da 158 CV), prevede la trazione 2WD su entrambe le versioni da 140 e 158 CV, mentre il 4WD lo è solo sui modelli con Xtronic da 158 CV.



La tecnologia e-Power è un'esclusiva Nissan nata per il mercato giapponese, e presente sui modelli Note e Serena.



L'e-Power è costituito da un motore elettrico che muove le ruote della vettura e un motore termico la cui unica funzione è quella di muovere un generatore di corrente. La vettura funziona quindi come un veicolo 100% elettrico, con accelerazione brillante e progressiva, ma senza la necessità di ricarica "alla spina", in quanto il generatore di corrente è a bordo e per avere tutta la carica di cui si ha bisogno, basta mettere benzina nel serbatoio che alimenta appunto il generatore. Qashqai con sistema e-Power è quindi un veicolo elettrico "senza spina", che si ricarica alla pompa di benzina.