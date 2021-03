Maserati MC20, test sottozero confermano le doti dinamiche

Mai prima d'ora MC20 era stata vista, in pubblico, esprimere la sua potenza e la sua agilità su fondi innevati a scarsissima aderenza. Dopo la lunga fase di definizione e messa a punto con i prototipi reali e quelli virtuali, la nuova supersportiva di Maserati è ora impegnata in una serie di ulteriori test di affidabilità in strada e in pista, in diverse condizioni di utilizzo. Tra queste alcune prove intensive al freddo più intenso, sulla viabilità innevata della Valtellina e presso il Ghiacciodromo di Livigno (SO), la più importante pista per la guida sportiva su neve e ghiaccio esistente sul territorio italiano.



Durante questa 'missione' sottezero, MC20 è stata testata per valutare la 'cold start' del motore, i comportamenti dei componenti elastici a basse temperature e il comportamento dinamico della super sportiva su asfalti freddi e a bassa aderenza. Questi test sono stati effettuati anche per collaudare la funzionalità dell'impianto del climatizzatore in ambienti freddi, ma anche per eseguire prove della batteria, delle sospensioni e dei freni. Condizioni estreme che hanno esaltato le due anime di MC20, una vettura sportiva nata dal DNA racing del Marchio, ma pensata per la produzione di serie e per l'impiego quotidiano nella normale viabilità, come una vera Gran Turismo del Tridente. In condizioni di aderenza difficili, il pilota di Maserati MC20 può sfruttare il selettore della modalità di guida in Gt (blu) escludendo evidentemente tra le cinque previste - Wet, Gt, Sport e Corsa più ESC off - quelle posizioni che sono adatte alla pista.



Inoltre la grande coppia del motore Nettuno (730 Nm) che viene erogata con progressività fra 3.000 e 5.000 giri può essere sfruttata per gestire la dinamica di MC20 nella modalità di 'drift' più conveniente e sicura, facendo affidamento sulla reattività delle sospensioni - schema a doppio braccio oscillante con ammortizzatori attivi sia davanti che dietro - e soprattutto della risposta ideale dello sterzo. MC20 è infatti dotata all'avantreno di doppio braccio trasversale inferiore con asse di sterzo semi-virtuale, una geometrica che garantisce perfetto controllo del volante e la massima precisione in sterzata.