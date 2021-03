Kia Sorento Plug-in hybrid, qualità da vero suv premium

Seconda variante della nuova gamma Sorento, accanto a quella HEV, la versione Plug-in hybrid conferma su strada e nell'impiego urbano ed extraurbano le doti annunciate e 'promesse' da quella che correttamente può essere definita la 'nuova Kia'. La casa coreana, forte dei successi ottenuti negli ultimi anni puntando su modelli di qualità e allineati con l'evoluzione del mercato, ha infatti virato verso il futuro con una spiccata attenzione all'elettrificazione della mobilità ma senza trascurare il secondo obiettivo al centro della sua strategia: il cliente.



Per questo Sorento Plug-in hybrid debutta in Italia solo in una configuarazione 'top' (sette posti, trazione integrale e cambio automatico a 6 rapporti) ma anche con dotazioni - alcune davvero innovative - e finiture che lo posizionano nel mondo premium, senza per questo diventare meno accessibile a livello di prezzo. E naturalemnte con il fiore all'occhiello rappresentato dalla garanzia di 7 anni.



Per poter accedere agli incentivi, Sorento arriva in Italia con un listino che resta sotto ai 50mila euro Iva esclusa anche per la versione Evolution (61.000 euro) che rappresenta il massimo in termini di equipaggiamento. Di serie, in più rispetto a quanto previsto per Sorento Style, sono presenti il tetto panoramico in vetro, il sistema di ventilazione per i sedili anteriori, il Premium Sound System BOSE, le sospensioni posteriori a livellamento automatico e l'Around View Monitor con un equipaggiamento di ADAS che viene completato da Parking Collision Avoidance Assist (PCA), Blind Spot View Monitor ed Head-up Display. .



Tra le particolarità di questo elegante suv 7 posti vanno segnalate, oltre alla cura che è stata riservata per chi siede sulla terza fila - come le bocchette e la regolazione per il climatizzatore, la presa Usb e i comandi elettrici per spostare i sedili della seconda fila al momento di uscire - anche il sistema Suoni della Natura che inserito nell'infotainment.



Anche se può sembrare esagerato, il disporre di un menù di suoni e immagini animate (Foresta vivace, Onde del mare calmo, Giornata di pioggia, Caffè all'aperto e Caminetto accesso) può creare situazioni di vero benessere psicologico, soprattutto quando in tempi di pandemia ci si muove in 'solitudine' e attraverso il piacevole brusio del 'Caffè all'aperto' si ha la senzazione di vivere momenti di normalità.



Sorento Plug-in Hybrid offre gli stessi livelli di innovazione tecnologica della versione Hybrid con un sistema di infotainment touchscreen che consente l'integrazione completa dello smartphone con Apple CarPlay e Android Auto e che - se è presente il potente sistema audio surround Bose a 12 altoparlanti - offre un suono coinvolgente per tutti i passeggeri, completabile a livello di 'ambiente' dalla illuminazione interna con 64 tonalità di colore a disposizione.



Inoltre il sistema telematico Uvo Connect di Kia fornisce preziose informazioni tramite il touchscreen in auto e lo smartphone dei guidatore o di altre due persone (la selezione avviene tramite menù al momento di avviare l'auto).



Grazie ai servizi Live Sorento Plug-in Hybrid fornisce in tempo reale informazioni sul traffico, previsioni del tempo, punti di interesse e possibilità di parcheggio su strada e nei garage prezzi compresi. Naturalmente UVO Connect consente di programmare la ricarica della batteria da 13,8 kWh per sfruttare al massimo in un viaggio più lungo i vantaggi del sistema PHEV.



La navigazione fornisce le indicazioni dei punti di ricarica nelle vicinanze ed anche sull'itinerario che viene selezionato ma che può anche essere inviato a vettura ferma attraverso lo smartphone.



E' 'premiante' anche il comportamento del sistema 'turbo ibrido' costituito dal motore benzina T-GDi con iniezione diretta e turbocompressore 1,6 litri che eroga 180 Cv e 265 Nm di coppia, completato dall'unità elettrica da 66,9 KW e 304 Nm.



Quando la batteria è carica i due propulsori lavorano asseieme e la potenza disponibile sale a 265 Cv con ben 350 Nm di coppia.



L'accelerazione 0-100 si realizza in 8,7 secondi e la velocità massima in assenza di limiti è di 193 km/h. Naturalmente, dove serve e conviene, ci si può muovere anche in modalità completamente elettrica per 57 km (WLTP). Il consumo omologato è di 1,583 litri per 100 km con emissioni di CO2 che si attestano a 38,37 g/km.