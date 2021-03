Renault Arkana, in arrivo l'inedito suv coupé della Losanga

Dopo averlo già commercializzato in Asia e in Russia, Renault lancia anche sul mercato europeo il nuovo suv coupé Arkana, primo modello della Losanga nato al 100% ibrido e con una precisa vocazione internazionale che punta alla conquista di un segmento C-suv in piena espansione. In Francia il lancio avverrà il prossimo 10 marzo, in Italia nella seconda metà del mese. Con Arkana - che nasce sulla sulla piattaforma modulare CMF-B dell'Alleanza - Renault diventa così il primo costruttore generalista del Vecchio Continente a proporre un suv sportivo, un segmento finora riservato alle marche premium.



Arkana è anche uno modello 100% sicuro, come dimostrano le 5 stelle ottenute nei test EuroNCAP. Un risultato ottenuto non solo grazie alla carrozzeria ottimizzata, ai sedili dalle strutture rivisitate e alla tecnologia Fix4sure (che consente di proteggere gli occupanti in modo ottimale evitando l'effetto submarining sulle sedute) ma anche grazie alla presenza di dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione. Tra gli ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) di Arkana spiccano l'Highway and Traffic Jam Companion, il riconoscimento della segnaletica stradale, il sensore di angolo morto, l'avviso per superamento della linea di carreggiata e l'assistenza al mantenimento nella corsia, un insieme di tecnologie che garantisce una guida più sicura e serena.



Presente anche la frenata di emergenza attiva che, in caso di riconoscimento di ciclisti o pedoni, avverte il conducente del pericolo e, se questo non reagisce, può innescare la frenata. Un altro elemento di sicurezza del nuovo suv coupé Arkana è l'aumento della visione e della visibilità, ottenuto soprattutto grazie alla telecamera a 360 gradi, i fari anteriori al 100% Led di serie, l'accensione automatica dei fari e il retrovisore interno fotocromatico.



Con il suo stile unico e muscoloso, Renault Arkana è un vero e proprio suv, ideale per la famiglia, molto spazioso e confortevole (la grande abitabilità consente di installare facilmente anche i seggiolini dei bambini sui sedili posteriori) ma impressiona anche per la dinamicità e la sportività, esaltata dall'allestimento RS Line che affianca quello 'base' Zen e quello intermedio Intens. Per Arkana Renault ha previsto motorizzazioni benzina esclusivamente elettrificate.



Si parte dal turbo micro-ibrido TCe 140 EDC (la più potente 160 EDC arriverà entro la fine dell'anno) che assicura emissioni di CO2 comprese fra 131 e 133 g/km con consumi nel range 5,8-5,9 litri per 100 km. Con il full hybrid E-Tech 145 Arkana offre con tutti i vantaggi dell'elettrico senza bisogno di collegarsi alla rete, come avviene per i PHEV. Si ottiene una riduzione dei consumi fino al 40% rispetto alla motorizzazione benzina equivalente con un consumo di 4,9-5,0 litri per 100 km. Ma anche importanti tagli nelle emissioni che sono comprese fra 111 e 112 g/km, il tutto garantendo comunque il massimo piacere di guida, con silenziosità, confort e reattività.