Suzuki Across Plug-in, tecnologia al servizio dell'ibrido

Si chiama Across Plug-in ed è la vettura più tecnologica di Suzuki. Con il veicolo che si è inserito nel segmento dei SUV da oltre 4,5 metri e come punto di riferimento nella categoria delle vetture plug-in, le quali, all'interno del mercato automobilistico italiano, registrano il maggiore trend di crescita percentuale nel confronto tra i volumi dei primi 11 mesi del 2020 e quelli del rispettivo periodo del 2019 (+261,5%), Across Plug-in va anche ad aggiungere un tassello importante nell'opera di elettrificazione della casa di Hamamatsu avviata nel 2016. Nato fin dall'inizio come progetto ideato per sfruttare nel modo più efficiente la tecnologia ibrida plug-in, il SUV elettrificato ha dimensioni dimensioni importanti (lunghezza 4.635 mm, larghezza 1.855 mm, altezza 1.690 mm e interasse 2.690 mm) e una massa di 2.015 kg in ordine di marcia. Un peso giustificato, oltre che dalle dimensioni, dalla dotazione di sicurezza e dalla presenza di un pacco batterie agli ioni di litio in grado di garantire fino a 98 chilometri in elettrico nella guida urbana. Per rendere un veicolo ibrido plug-in davvero efficace dal punto di vista dei consumi ed emissioni occorre un approccio totalmente nuovo al powertrain, col motore termico che passa dal ruolo principale a quello complementare al sistema di trazione elettrica. La tecnologia di Suzuki Across Plug-in ruota attorno a un'unità di potenza costituita da due motori elettrici e un motore endotermico. I 306 CV (225 kW) che costituiscono la cosiddetta 'potenza massima di sistema' sono una quota parte della potenza massima delle singole unità, ottimizzata dal sistema di gestione. La presenza di un motore elettrico di elevata potenza su ciascuno dei due assi, consente poi alla Across Plug-in di muoversi a 'zero emissioni' con quattro ruote motrici, con la coppia ripartita in base alle condizioni di aderenza.



Caratteristica peculiare del SUV giapponese è il funzionamento prioritario in elettrico, con il passaggio alla modalità ibrida che si attiva automaticamente o su richiesta di chi guida.



Quattro sono le modalità di gestione dell'energia. In EV Mode si abilita la marcia 100% elettrica fino a una velocità massima di 135 km/h e con un'accelerazione 0-100 km/h in 9,2s (che diventano 6s quando si ricorre alla potenza combinata di motori elettrici e motore termico). In HV Mode il sistema gestisce il motore termico e quelli elettrici in modo ibrido, ottimizzando i consumi e la progressività dell'erogazione della coppia, mantenendo il consumo della batteria al minimo.La modalità AUTO EV/HV consente invece al sistema di scegliere automaticamente la modalità più conveniente, privilegiando sempre quella elettrica ma utilizzando anche il motore termico ove venisse richiesto il massimo della potenza erogabile. La modalità CHG Mode consente infine di ricaricare la batteria utilizzando il motore termico.



Si tratta di una funzione che può risultare molto efficace quando si vuole ad esempio ricaricare la batteria durante un trasferimento autostradale, per utilizzare successivamente la vettura in EV Mode e non sia possibile accedere a una fonte esterna. il motore termico di Across Plug-in è invece un quattro cilindri di 2.487 cm3 Euro6d a benzina da 185 CV (136 kW) e 227 Nm di coppia (da 3.200 a 3.700 giri/min).