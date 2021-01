Geely, ecco foto spia ma 'ufficiali' del nuovo crossover

Geely ha rivelato alcune foto spia, ma 'ufficiali', di un nuovo crossover. Il modello, le cui foto cammuffate sono state pubblicate sui canali social ufficiali della casa automobilistica, è quello che dovrebbe entrare in produzione nel terzo trimestre del 2021. L'azienda sta tenendo i dettagli nascosti, ma ha confermato che il modello sarà realizzato sulla Compact Modular Architecture (CMA) che è alla base anche di Polestar 2, Volvo XC40 e altri. La piattaforma è utilizzata anche sulla coupé crossover Xing Yue di Geely e sulla berlina Xing Rui. Anche se le immagini non sono molto rivelatrici, il crossover assomiglia a un XC40 più grande.



Tuttavia, ci sono una serie di differenze tra cui una fascia anteriore unica, una linea di cintura più piatta e uno sbalzo posteriore più lungo. Tra i dettagli, si possono intuire un tetto di vetro panoramico e una griglia con barre verticali. Le opzioni di motorizzazione rimangono invece non confermate, ma potrebbero derivare da quelle del modello Xing Yue. Se questo fosse il caso, ci si potrebbe aspettare una serie di varianti, a partire da un mild-hybrid con motore turbocompresso 1,5 litri da 188 cv e 300 Nm di coppia.