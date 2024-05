Gareth Dunsmore è managing director e-Micro Mobility Nissan

Nell'ambito del nuovo progetto di micromobilità elettrica nella regione AMIEO (Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania), Nissan ha annunciato la nomina di Gareth Dunsmore a managing director e-Micro Mobility.

Dunsmore, attualmente director marketing & sales transformation AMIEO, nel suo nuovo ruolo ha la responsabilità di stimolare la domanda di e-Micro Mobility attraverso la rete di concessionari Nissan e garantire ai clienti esperienze di acquisto flessibili e in linea con le loro esigenze. Dopo aver ricoperto, negli ultimi 21 anni, diverse posizioni strategiche all'interno dell'organizzazione Sales & Marketing di Nissan, tra cui quella di director electric vehicle & zero emission strategy, e cice president brand & customer experience, Dunsmore ora risponde a Leon Dorssers, senior vice president, marketing & sales AMIEO.

Questa nomina supporta il processo di trasformazione dell'azienda nella Regione AMIEO, in cui rientra anche la partnership recentemente annunciata con Silence, società del Gruppo Acciona, produttore di microveicoli elettrici pensati per la città. Nell'ambito di tale partnership, a partire da giungo 2024 Nissan distribuirà la gamma di prodotti Silence attraverso la sua rete di partner commerciali in Italia e Francia, a cui farà seguito la Germania a partire dal mese di settembre.

