Sabina Grixoni è nuova direttrice comunicazione Ford Italia

Da gennaio 2024, Sabina Grixoni è la nuova direttrice comunicazione e relazioni esterne di Ford Italia, posizione in precedenza ricoperta da Marco Alù Saffi che assume a ricoprire la posizione di direttore sviluppo rete. Sarda, classe 1986, Grixoni si è laureata in Comunicazione e Giornalismo all'Università degli Studi di Sassari, conseguendo poi una specializzazione in Editoria e Informazione presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo'.

Durante gli studi universitari ha mosso i primi passi nel field marketing di Red Bull Italia, prima di trasferirsi in Lussemburgo per un tirocinio presso il Parlamento Europeo.

Nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli di crescente responsabilità nelle relazioni esterne, nella comunicazione istituzionale, interna e brand PR presso diverse multinazionali, tra cui Heineken Italia, Lavazza Group e Brembo.

