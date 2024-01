Stellantis cambia l'organizzazione nell'Europa allargata "con l'obiettivo di conseguire ulteriori miglioramenti nella propria performance". I cambiamenti saranno effettivi a partire dal primo febbraio.

Philippe Narbeburu viene nominato alla guida del brand Ds Automobiles per l'Europa allargata, sotto la responsabilità di Olivier François, ceo di Ds Automobiles e di Uwe Hochgeschurtz, chief operating officer dell'Europa allargata di Stellantis.

Assumerà l'incarico in sostituzione di Sébastien Vandelle, la cui nuova posizione sarà oggetto di una prossima comunicazione.

Bernard Loire, attualmente chief commercial officer di Maserati, viene nominato responsabile dei mercati Europe 25 di Stellantis.

Riporterà a Uwe Hochgeschurtz, in sostituzione di Philippe Narbeburu.

"Philippe e Bernard sono entrambi leader con una vasta esperienza nel settore automobilistico e comprovata capacità nello sviluppo dei marchi e nelle operazioni commerciali.

Utilizzeranno le loro conoscenze per garantire che i marchi di Stellantis continuino ad avere successo nei mercati europei", afferma Uwe Hochgeschurtz. "Vorrei ringraziare Sébastien per il suo contributo allo sviluppo del marchio Ds Automobiles in Francia e in Europa e gli auguro il meglio per il suo nuovo incarico."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA