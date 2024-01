Luca Delfino nuovo chief commercial officer globale Maserati

Luca Delfino è il nuovo chief commercial officer globale di Maserati dopo aver ricoperto per quasi tre anni la carica di managing director per la regione Emea.

Entrato nella Casa del Tridente nel 2007 come aftersales business manager per i mercati di Medio Oriente, Africa ed Europa, Delfino nel corso degli anni ha costruito una brillante carriera, ricoprendo ruoli importanti con livelli di responsabilità crescenti.

E' stato after sales director per Stati Uniti e Canada; general manager Medio Oriente e Africa; sales and product director Medio Oriente, Apac, Africa e India; managing director Asia Pacifico (Cina esclusa) ed anche head of global personalization programs Fuoriserie e Classiche.

Una variegata esperienza professionale, quella di Delfino, che - si legge nella nota - ha inoltre avuto l'opportunità di immergersi e conoscere i numerosi mercati del marchio, arrivando a fare sua una notevole cognizione dello scenario commerciale globale e valorizzando le già notevoli competenze, operando in ruoli importanti e contribuendo alla crescita e al miglioramento della posizione di Maserati nell'industria automobilistica di lusso.

"Luca Delfino è uno di noi - ha commentato Davide Grasso, ceo Maserati - ed abbiamo avuto la possibilità di lavorare fianco a fianco negli ultimi anni e abbiamo apprezzato la sua crescita e il suo contributo".

"Era la scelta naturale per ricoprire questo ruolo in quanto parte del leadership team del marchio. Sarà chiamato a dare un contributo essenziale al successo di Maserati in questo momento così impegnativo e stimolante per il nostro settore".



