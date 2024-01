A partire dall 22 gennaio Martin Thomas è il nuovo Ceo di Rci Banque, che opera con il marchio commerciale Mobilize Financial Services. Thomas andrà a sostituire Frédéric Schne, che riprende la carica di direttore commerciale e strategia nonché di vicedirettore generale di Mobilize Financial Services.

Ceo ad interim di Mobilize Financial Services da giugno 2023, Thomas riporterà a Gianluca De Ficchy, Ceo di Mobilize e Chairman di Rci Banque SA. In veste di Ceo di Mobilize Financial Services, Thomas dovrà garantire il perseguimento della road map strategica dell'azienda e continuerà il lavoro intrapreso da giugno da Frédéric Schneider e da tutto il management team.

Martin Thomas, nato nel 1974 e laureatosi presso l'Institut Supérieur de Gestion di Parigi, ha cominciato la carriera con Rci Banque - Diac nel 1996. Dopo aver lavorato sullo sviluppo della rete di Bmw Francia tra il 1998 e il 2000, è tornato in Rci Banque per contribuire allo sviluppo internazionale del settore rischio corporate.

Nel 2003, è stato nominato direttore rischi della filiale dei Paesi Bassi, prima di diventare direttore dell'attività di locazione a lungo termine. Ha poi diretto la sede di Rci Banque nei Paesi Nordici a partire da ottobre 2006.

La sua carriera internazionale è continuata a dicembre 2008 con il suo ingresso in Fga Capital, joint-venture tra Crédit Agricole e Fiat S.p.A, dove ha assunto la direzione della filiale del Regno Unito e, in particolare, seguito lo sviluppo dei servizi finanziari per Jaguar Land Rover.

A ottobre 2014, Thomas è entrato in Banco Santander per creare e sviluppare la filiale di Santander Consumer Finance in Francia e garantire la realizzazione della joint-venture con Psa Banque. Diventato amministratore di Psa Banque France e Crédipar a febbraio 2015, è stato nominato presidente del comitato secutivo di Santander Consumer Banque a fine 2015.

A partire da settembre 2020, ha assunto anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Crédipar.

