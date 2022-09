Ford: Doug Field nuovo chief advanced product development

Doug Field è stato nominato chief advanced product development and technology officer di Ford. In questo ruolo ampliato, Field continuerà a supervisionare i prodotti per veicoli elettrici, lo sviluppo di software e sistemi digitali e l'assistenza avanzata alla guida, occupandosi anche di progettazione e ingegneria hardware del veicolo.

Contestualmente a questo ampliamento dei ruoli, Lisa Drake già vicepresidente per l'industrializzazione dei veicoli elettrici, sarà ora responsabile anche dell'ingegneria di produzione per supportare la strategia che prevede di arrivare a 2 milioni di veicoli elettrici all'anno entro la fine del 2026. Chuck Gray, che è stato vicepresidente per la tecnologia EV, diventa vicepresidente per l'ingegneria hardware dei veicoli. Roz Ho è stato nominato responsabile del software per veicoli connessi, proviene da HP, dove era vicepresidente e responsabile globale del software.

In precedenza Roz Ho ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali in 22 anni trascorsi in Microsoft. Lavorerà a stretto contatto con Jae Park, che di recente è entrato a far parte di Ford come vicepresidente per il design dei prodotti digitali, dopo aver lavorato con successo in Google e Amazon. Insieme a Sammy Omari (ex Motional) e Rob Bedichek (ex Intel e Apple), Ho e Park rafforzano la spinta di Ford a sviluppare veicoli completamente connessi.