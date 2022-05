Dacia, David Durand alla direzione del Design

A partire dall'11 maggio, David Durand diventa Direttore del Design del marchio Dacia. Entra nel Comitato di Direzione sotto l'egida di Denis Le Vot, CEO delle marche Dacia e LADA, riportando a Laurens van den Acker, Direttore del Design del Gruppo Renault e membro del Board of Management (BOM) del Gruppo Renault.

David Durand prende il posto di Miles Nürnberger, che lascia l'azienda per motivi personali e per perseguire altri progetti professionali. Durand, 49 anni, si è laureato presso l'Istituto superiore di design Strate Collège a Parigi. La sua carriera comincia con il Gruppo Renault nel 1997 nel design esterno. Nel 1999, si è visto assegnare la realizzazione della concept car Koleos e, nel 2002, di Ellipse.

Dal 2002 al 2009 ha lavorato nei centri di design satelliti di Barcellona (Spagna), Seul (Corea del Sud) e San Paolo (Brasile). Con queste esperienze internazionali alle spalle, nel 2011, è nominato Direttore della Gamma Design Global Access.

Contribuisce in questo modo al Design-to-Cost e al successo della Marca Dacia.

Nel 2020, diventa Direttore del Design Esterno di Dacia e contribuisce, in particolare, al design di Bigster Concept.