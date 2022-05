Alpine Italia: Cristina Faienza nuovo Territory Manager

Cristina Faienza, 36 anni, pugliese, da settembre 2021 è il volto del brand Alpine in Italia.

Cristina inizia il suo percorso professionale nel 2007, lavorando per le note agenzie pubblicitarie Saatchi & Saatchi e Publicis Group seguendo clienti premium come Armani, Technogym, Bauli e Banca Intesa San Paolo. Entra in Renault Italia nel 2011, all'interno della Direzione Vendite, come Dealer Advertising & Marketing Manager nel Nord Italia e successivamente, nel 2015, ricopre il ruolo di Product Executive per la Medium & Premium Range all'interno della Direzione Marketing. Nel 2017, è nominata Sales & Quality Manager nel Nord Ovest Italia, sviluppando così un'importante expertise nel business approfondendo la conoscenza della Rete. Grazie alle sue competenze ed esperienza maturata in ambito commerciale e marketing, a settembre 2021 raggiunge la Business Unit Alpine, con il ruolo di Alpine Territory Manager Italia & Adriatic.

Oltre a coordinare le diverse attività legate allo sviluppo del Brand in Italia, Cristina Faienza ha come mission principale quella di incrementare la notorietà e la familiarità di Alpine nel nostro Paese, nonché di ampliare la rete commerciale a partire da quest'anno. L'Italia ha recentemente aperto 4 nuovi Alpine Centre (Nuovacomauto a Firenze, Renauto a Bari, Renauto 2000 a Caserta, Autonord Fioretto a Udine) che si aggiungono a quelli già esistenti, RRG Roma e RRG Milano. Un progetto di espansione, in linea con la crescita internazionale del brand, che continuerà nei prossimi mesi.