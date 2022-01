David Slump nominato con effetto immediato nuovo Ceo Marelli

David Slump è il nuovo Ceo di Marelli, in sostituzione di Beda Bolzenius che ricopriva questa carica da quattro anni e che lascia per sua decisione personale.

Slump entra, con effetto immediato, a far parte di Marelli dopo l'esperienza in Harman International, società interamente controllata da Samsung Electronics che progetta e ingegnerizza soluzioni e prodotti connessi per Case automobilistiche, consumatori e aziende in tutto il mondo.

Oltre ad Harman durante la sua trentennale carriera, Slump ha ricoperto ruoli senior in aziende dei settori automotive e dell'energia, tra cui General Electric, Landis + GYR e Abb. Nei suoi quasi 15 anni in Harman ha ricoperto diverse posizioni di leadership tra cui quella di presidente global markets, responsabile P&L per tutti i business di Harman in Cina, India, Giappone, Corea, Russia e Sud e Centro America. Ha inoltre guidato, in duplice ruolo, la divisione software services a livello globale. In precedenza, Slump è stato executive vice president operations, responsabile di procurement, supply chain management, qualità e produzione.

"Per sfruttare le opportunità future Marelli deve accelerare l'innovazione e l'attenzione al cliente e ottimizzare la gestione dei costi - ha commentato Dinesh Paliwal, partner KKR ed executive chairman di Marelli - e David Slump è tenace, collaborativo e veloce ed è la persona giusta per portare Marelli al livello successivo. Ha una profonda esperienza nel nostro settore e nelle regioni in cui operiamo e ha la capacità di pensare in modo strategico, di prendere decisioni rapide e di concentrarsi sull'esecuzione, la giusta combinazione di cui Marelli oggi ha bisogno".