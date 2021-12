Bmw, a Pieter Nota gestione globale clienti, marchi, vendite

Il Gruppo Bmw ha riposizionato strategicamente le attività relativi a clienti, marchi e vendite assegnandone la guida al Pieter Nota, già membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG con responsabilità di questi settori. Nato in Olanda nel 1963, Nota - come molti altri manager che nell'automotive si occupano di marketing o di venite - proviene dall'extrasettore, con una lunga esperienza in Unilever, Beiersdorf AG e Royal Philips.

Come parte della nuova strategia di vendita e marketing, le regioni Germania ed Europa verranno riunite dal prossimo primo aprile 2022 sotto la guida di Bernhard Kuhnt, attualmente senior vice president market germany. All'interno della regione di vendita Europa, Stefan Teuchert, head of Bmw sales germany, assumerà la responsabilità del mercato tedesco da aprile.

Allo stesso tempo, Jean-Philippe Parain, attualmente a capo della regione di vendita Europa, assumerà la responsabilità della regione di vendita Asia-Pacifico, Europa orientale, Medio Oriente e Africa oggi gestita da Hendrik von Kuenheim, che andrà in pensione. Insieme alla sua forte rete di concessionari, il Bmw Group garantisce così un'organizzazione di vendita orientata al futuro e focalizzata interamente sul cliente. Nell'ambito del riallineamento della divisione clienti, marchi e vendite, verrà creata una funzione strategica per la digitalizzazione dei processi di vendita all'interno della regione di vendita Europa.

Peter Henrich, attualmente head of product management and connected company, sarà responsabile di questa funzione chiave dal prossimo primo febbraio 2022. Allo stesso tempo, Bernd Koerber, head del marchio Mini dall'aprile 2019, assumerà la responsabilità ora di Henrich della gestione del prodotto e della società connessa.

Stefanie Wurst, che ha guidato il Bmw Group Netherlands fino a novembre, da febbraio sarà la nuova responsabile del marchio Mini. Nella divisione Finance Thomas Wittig, head of Bmw Group Financial Services, andrà in pensione. il suo posto sarà preso da Gerald Holzmann, attualmente head of finance all'interno di Financial Services.

Inoltre dal primo aprile Birgit Boehm-Wannenwetsch, head of Group treasury, assumerà il ruolo di responsabile della regione delle Americhe presso Bmw Group Financial Services. Nella posizione di responsabile della tesoreria sarà sostituita da Ritu Chandy, che attualmente dirige la regione Asia-Pacifico presso Financial Services.