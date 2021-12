A Brandstätter la divisione Volkswagen Passenger Cars

Nell'odierna riunione del consiglio di sorveglianza a Wolfsburg il Gruppo Volkswagen ha annunciato una serie di nomine e di spostamenti destinati a rafforzare il consiglio di amministrazione per "affrontare la prossima fase della trasformazione e rendere l'azienda ancora più forte nell'affrontare le sfide dei prossimi anni".

Herbert Diess, presidente del consiglio di amministrazione, assumerà dal primo gennaio 2022 all'interno del CdA la responsabilità della società di software automotive Cariad attualmente guidata da Markus Duesmann. Nella stessa data il Ceo della marca Volkswagen, Ralf Brandstätter, entrerà nel consiglio di amministrazione diventando il responsabile della nuova divisione Volkswagen Passenger Cars.

All'emergente Brandstätter verrà anche attribuita la responsabilità della divisione Cina dal primo agosto 2022. Nella sua precedente posizione di capo del brand Volkswagen gli succederà Thomas Schäfer, attualmente Cep di Škoda Auto: sarà nominato Coo di Volkswagen dal primo aprile per poi entrare nel consiglio di amministrazione del Gruppo il primo luglio 2022.

Altra importante novità è il passaggio della responsabile vendite di Audi, Hildegard Wortmann al Gruppo Volkswagen, con la nomina dal primo febbraio 2022 a nuovo membro del consiglio di amministrazione e inedita funzione di responsabile delle vendite dell'intero Gruppo.

Dal primo febbraio 2022 Manfred Döss prenderà il posto di Hiltrud Werner come responsabile integrità e affari legali e dalla stessa data Hauke Stars assumerà la carica di membro del CdA del Gruppo con responsabilità per l'IT.

"Con le decisioni prese oggi - ha commentato Hans Dieter Pötsch, presidente del consiglio di sorveglianza - poniamo il CdA del Gruppo su una base ancora più solida. Allo stesso tempo, tutte le aree di importanza strategica centrale saranno rafforzate e gestite con un approccio del personale più mirato.

Questo fornisce al CdA ancora più forza per affrontare con successo i compiti strategici dei prossimi anni".