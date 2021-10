Luca Delfino nuovo responsabile regione Emea di Maserati

Stellantis ha assegnato a Luca Delfino la funzione di head of Maserati Emea, cioè la guida delle operazioni della Casa del Tridente per la regione che comprende Europa, Middle East e Africa.

Delfino riporterà direttamente a Bernard Loire, chief commercial officer di Maserati e manterrà l'attuale responsabilità per il Programma FuoriSerie. Nella guida dell'area Emea Delfino sostituisce Guido Giovannelli, che assume altre responsabilità presso Maserati.

Laureato in ingegneria elettronica alla Università di Pisa, Delfino ha lavorato inizialmente come ricercatore nello stesso prestigioso ateneo nell'ambito dei controlli elettronici per i motori termici. Tra il 2001 e il 2006 ha proseguito la sua esperienza professionale alla Intecs e alla Delphi Automotive Systems, sempre in ambito engineering.

E' entrato in Maserati nel 2007 ed ha occupato posizioni di crescente responsabilità fino a diventare responsabile della regione Apac che include 2 uffici regionali, 2 compagnie di vendita nazionali e 10 importatori in Corea del Sud, Giappone, Australia, New Zealand, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malesia, Indonesia, Vietnam, Thailandia, Filippine, Cambogia e India. Tra il 2019 e il 2021 è stato anche presidente e Ceo (ad interim) di Maserati Japan.

“Sono felice che ci sia un turnover interno - ha dichiarato Bernard Loire - e ora sono convinto che Luca Delfino, che ha una vasta esperienza internazionale, porterà Maserati al successo nella regione Emea”.