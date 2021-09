Peter Horbury nuovo vicepresidente senior del design Lotus

Peter Horbury, che attualmente dirige il settore del design per la cinese Geely Auto, rientrerà in Gran Bretagna per diventare vicepresidente senior del design della Lotus, una delle molte Case automobilistiche controllate o possedute dalla stessa Geely.

Prima di assumere questo ruolo in Geely nel 2011, Horbury (che ha 72 anni) ha lavorato come capo del design per Ford of America e ha trascorso due periodi professionali come direttore del design di Volvo.

Il nuovo ruolo di Horbury includerà la supervisione dello stile delle auto sportive Lotus, ma anche una consulenza per Lotus Engineering che lavora per clienti terzi. L'arrivo di Horbury non modifica la posizione del direttore del design di Lotus Russell Carr, che continuerà - dopo il lancio di Emira - nel suo ruolo attuale.

Non ci sono ancora indicazioni sul sostituto di Horbury alla Geely ma secondo alcuni media tedeschi l'uscita a gennaio di Stefan Sielaff dal ruolo di direttore del design di Bentley potrebbe far immaginare un suo arrivo in Geely Design.