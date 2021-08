Volker Holzmeyer guiderà Porsche Motorsport North America

Dal gennaio 2022 Volker Holzmeyer succederà a Daniel Armbruster come presidente e Ceo di Porsche Motorsport North America (PMNA) interamente controllata da Porsche AG. Holzmeyer assumerà il ruolo nel gennaio 2022 in modo da gestire con Armbruster una transizione graduale.

"Il Nord America è sempre stato molto importante per Porsche - ha commentato Fritz Enzinger, vice president Porsche Motorsport - e avere la persona giusta per supervisionare il nostro più grande mercato del motorsport è fondamentale", ha affermato Fritz Enzinger, Vice President, Porsche Motorsport.

Nato in Germania 41 anni fa, Holzmeyer arriva in PMNA con un ampio background di sport motoristici, vendite e servizi post-vendita. E' entrato in Porsche nel 2004 e nel 2019 è stato promosso manager per motorsport sales region America & Asia Pacific, posizione che ora lascerà per assumere le responsabilità di PMNA.

Holzmeyer conosce bene il mercato nordamericano grazie alla sua attuale posizione in cui è stato responsabile delle vendite internazionali di auto da corsa, dello sviluppo del business delle auto da corsa e in qualità di Product Manager per la gamma di modelli di auto da corsa Porsche Clubsport.

Fondata nel 1985 Porsche Motorsport North America (PMNA) - che ha sede nel Porsche Experience Center di Los Angeles - è l'unico fornitore autorizzato per vendita, fornitura ricambi e servizi negli Stati Uniti e in Canada relativamente alle auto da corsa Porsche, tra cui la 911 GT3 R, la 911 GT3 Cup, la 718 Cayman GT4 Clubsport, la 911 GT2 RS Clubsport e la 935-19. PMNA fornisce assistenza su motori e trasmissioni, assistenza in loco per le gare e servizi di restauro per auto da corsa storiche.