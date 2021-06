Frank Krol alla guida di Mitsubishi Motors Europe

Dal prossimo primo luglio Mitsubishi Motors Europe (MME) sarà guidata da Frank Krol nuovo presidente e Ceo in sostituzione di Eric Wepierre, entrato in azienda nel gennaio 2020, ha deciso di lasciare MME per intraprendere nuove opportunità professionali.

Krol, 46 anni, vanta un ricco bagaglio di esperienza, grazie a una serie di ruoli chiave ricoperti durante due decenni trascorsi in Mitsubishi Motors in Europa.

Laureato in ingegneria automobilistica, ha iniziato ricoprendo tra il 2000 e il 2012 varie posizioni nell'ambito del product management veicoli e nel post-vendita. Dal 2012 al 2015 Krol è stato direttore generale vendite, del distributore Mitsubishi Motor Sales Netherland, diventandone l'amministratore delegato tra il 2015 e il 2018. Nel 2018 il passaggio, sempre nei Paesi Bassi, alla sede centrale di Born con la carica - fino ad oggi ricoperta - di direttore vendite di Mitsubishi Motors Europe.