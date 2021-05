Jean-Philippe Kempf nuovo direttore Comunicazione Peugeot

Philippe Kempf, 57 anni è il nuovo direttore della Comunicazione Peugeot global.

Kempf - che risponderà a Thierry Lonziano, direttore Marketing e Comunicazione del marchio - si occuperà della gestione di tutta la comunicazione del brand del Leone: i prodotti, le relazioni con la stampa, lo sport, gli eventi e le attività di influenza, compresi i social media, la comunicazione interna e le partnership.

Laureato in filosofia all'università di Strasburgo, ha iniziato la sua carriera come giornalista dell'automobile ad AUTOhebdo nel 1987, per poi passare alla redazione di AutoPlus.

Nel 1991 è stato assunto da GM Francia con la funzione di addetto stampa prodotto per i marchi Opel e Lotus. Poi, nel 1993, si è unito all'equipe europea delle relazioni stampa di Opel/Vauxhall con sede a Rüsselsheim, in Germania. Dal 2000 al 2005 ha fatto parte dell'equipe Motor Shows di GM Europa a Zurigo, con la funzione di responsabile del trademark licensing per i marchi del gruppo GM in Europa.

Nel 2005 è ritornato presso Opel/Vauxhall in Germania per occuparsi della comunicazione dei prodotti del brand. Nel 2017 è diventato direttore Internazionale Brand & Product Communications, Events & Motorshows per Opel/Vauxhall.

Jean-Philippe Kempf succede ad Eugenio Franzetti che assumerà nuove funzioni all'interno del gruppo Stellantis.