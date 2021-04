Ducati Motor Holding, Henning Jens nuovo CFO

Cambio di cariche in casa Ducati, dove dal 1 aprile Henning Jens è il nuovo Chief Financial Officer e Membro del Consiglio di Amministrazione di Ducati Motor Holding, assumendo la responsabilità dei settori Finanza, Controlling e IT della casa motociclistica bolognese. Jens subentra a Oliver Stein, che ha terminato il suo mandato in Ducati e ha accettato un nuovo incarico come CFO di Audi Bruxelles. Tra le principali attività passate di Jens, negli anni Novanta c'è quella presso Airbus Industries, dove lavora su diversi progetti di aerei nel dipartimento di Strategia Aziendale. Tra il 1996 e il 2002 dirige l'area di Controlling per la Ricerca e lo Sviluppo di Airbus e diventa poi il Project Leader Finanziario del programma Airbus A380 a Tolosa, in Francia. Nel 2002 si sposta nel settore dell'automotive entrando a far parte del W. Karmann Group, in Germania, per cui è Membro del Consiglio di Amministrazione nella posizione di Capo delle Finanze e del Controlling, con responsabilità per la holding tedesca e le filiali internazionali.

Nel 2010 Jens entra invece nel Gruppo Volkswagen e fonda una nuova società, la Volkswagen Osnabrueck GmbH, di cui è Membro del Comitato Esecutivo e dirige i dipartimenti Finanziario, IT e Acquisti. Negli anni seguenti, l'azienda contribuisce alla produzione dei modelli VW Golf Cabrio, VW Tiguan, VW XL1 e Porsche Boxter, Cayman e Cayenne. Nel marzo 2016, Jens diventa Direttore Finanziario del Gruppo Volkswagen Sudafrica e della regione dell'Africa subsahariana, includendo successivamente anche la responsabilità della Strategia Aziendale.