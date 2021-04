Skf Industrie: Aldo Cedrone sarà anche presidente

L'amministratore delegato Aldo Cedrone è stato nominato presidente di Skf Industrie, capogruppo italiana di Skf. Sostituisce Aurelio Nervo che ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente e consigliere di Skf Industrie e di Rft e di consigliere di Skf Metal Stamping. Le dimissioni avranno efficacia a partire dal primo maggio 2021, data in cui Aurelio Nervo lascerà l'azienda per pensionamento.

In Skf Industrie dal 1982 e presidente dal 2014, Nervo, già amministratore delegato, è stato anche presidente di Skf France, membro del consiglio di amministrazione di Skf Espanola e di Skf Korea. Ha ricoperto importanti ruoli strategici in Italia e all'estero.

Cedrone sarà anche presidente di Rft. Entrambe le cariche hanno decorrenza dal primo maggio.