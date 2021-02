Ben Diachun direttore tecnologia Urban Air Mobility Hyundai

Hyundai Motor Group ha annunciato la nomina di Ben Diachun a chief technology officer della divisione Urban Air Mobility. Nella nuova posizione, Diachun riporterà a Jaiwon Shin. presidente di Hyundai Motor Group e capo della divisione Urban Air Mobility (UAM) con l'incarico di sviluppare la strategia tecnologica e la visione con l'obiettivo di portare sul mercato la mobilità aerea urbana di Hyundai entro il 2028.

Diachun porta nella divisione UAM i suoi 20 anni di esperienza nell'ingegneria e nella leadership esecutiva. Più recentemente, Diachun ha ricoperto il ruolo di Ceo e presidente di Opener, una startup aerospaziale di Palo Alto, in California.



È stato anche presidente di Scaled Composites, LLC, una società di produzione aerospaziale nota per la creazione di nuovi e rivoluzionari aerei e veicoli spaziali a Mojave, in California. In questa azienda, Diachun ha anche ricoperto ruoli di alto profilo nella tecnologia prima di diventare presidente.

Nel corso della sua carriera, Diachun ha contribuito allo sviluppo di 16 veicoli aerospaziali rivoluzionari, tra cui SpaceShipOne - la prima astronave commerciale con equipaggio - e BlackFly, un veicolo aereo personale elettrico.



Laureato in ingegneria meccanica presso la Purdue University, Diachun ha conseguito un Master in aeronautica e astronautica presso la Stanford University. Fa parte del consiglio di amministrazione della Experimental Aircraft Association ed è consulente industriale presso la Scuola di Aeronautica e Astronautica della Purdue University.