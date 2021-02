Renault, nuova riorganizzazione in Italia dal primo marzo

Nuova organizzazione del gruppo Renault in Italia. L'assetto rinnovato riguarda il piano strategico 'Renaulution' presentato a gennaio 2021 da Luca de Meo, ceo del Gruppo Renault.



In questo contesto, dal prossimo primo marzo 2021 il Gruppo Renault in Italia sarà distinto in due marche separate: Renault e Dacia, che avranno l'obiettivo di sfruttare al massimo il potenziale di entrambi i brand sul mercato italiano.



Il brand Renault resta affidato ad Eric Pasquier in qualità di Managing Director Renault Brand Italy & Country Head Italy, il brand Dacia sarà sotto la responsabilità di Guido Tocci, Managing Director Dacia Italy.



Ciascuna marca avrà delle direzioni operative proprie ed in particolare: After Sales and Quality Division, una nuova Direzione che include le funzioni Total Customer Experience e After Sales; Marketing Division; Sales Division.



Le direzioni di Financial Division, Image & Communication Division, IT & Services Division, Network Strategy Division e HR Division saranno invece trasversali ai due brand.



Questa riorganizzazione consentirà alle marche Renault e Dacia di rafforzarsi, concentrandosi ognuna sulla propria strategia ed i propri prodotti, con l'obiettivo di rispondere al meglio alle attese dei clienti italiani.