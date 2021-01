Skf: Rickard Gustfson nuovo presidente e ceo gruppo

Rickard Gustafson è il nuovo presidente e ceo del gruppo Skf. Gustafson, che prenderà il posto di Alrik Danielson durante la prima metà del 2021, è attualmente presidente e ceo del Gruppo Sas. Prima di entrare in Sas dieci anni fa, è stato ceo della compagnia assicurativa Codan/Trygg Hansa e ha ricoperto varie posizioni in General Electric. Inoltre, ha conseguito un Master of Science presso l'Institute of Technology dell'Università di Linköping, in Svezia.

"Dopo un accurato e attento processo di selezione, siamo molto lieti che Rickard Gustafson abbia accettato di unirsi a Skf. La sua leadership forte e moderna, unita alla vasta esperienza internazionale e all'entusiasmo di entrare a far parte di SKF, lo rendono la persona giusta per guidare con continuità l'attuale strategia e far crescere ulteriormente l'azienda" commenta Hans Stråberg, presidente del consiglio di amministrazione di Ab Skf