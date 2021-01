Paolo Ilariuzzi nuovo direttore della Divisione Moto e Marine di Suzuki Italia

Suzuki Italia riorganizza le divisioni Moto e Marine. A partire da gennaio, Paolo Ilariuzzi assume la carica di Direttore della Divisione Moto e Marine con la responsabilità dei settori commerciali, marketing, PR e post-vendita della filiale Italiana. Ilariuzzi, 50 anni, torinese, sposato con 3 figli, entra in Suzuki Italia nel 1995 e grazie alla consolidata esperienza nei reparti post vendita delle tre linee prodotto, di Service, Customer Relation ed omologazioni, nel 2011 assume la responsabilità del settore commerciale dei motori marini con il ruolo di Direttore Commerciale. Rispondendo come Direttore di Divisione Moto e Marine al Vice-Presidente Tomoki Taniguchi, Ilariuzzi manterrà ad interim la carica di Direttore Commerciale di Suzuki Italia Divisione Marine. Enrico Bessolo, 46 anni, sposato con 2 figli, laureato in Economia aziendale in Bocconi mantiene la carica di Direttore Commerciale del settore Moto, a lui continuano a rispondere i settori commerciale, marketing e PR.