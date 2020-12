Louis-Marie Chevalier nuovo direttore di PSA Retail France

Louis-Marie Chevalier sarà dal primo gennaio 2021 il nuovo direttore di PSA Retail France, l'organizzazione del Gruppo francese che con quasi 4000 dipendenti specializzati nella vendita di veicoli nuovi, vendita di veicoli usati, assistenza post-vendita e noleggio, opera in più di cento indirizzi commerciali, nelle più grandi città della Francia distribuendo i marchi Peugeot, Citroen, DS Automobiles e Opel. Chevalier, che succede a Eric Basset che lascia il Gruppo per motivi personali, nella nuova funzione riporterà ad Anne Abboud, vicepresidente senior di PSA Retail. Laureato all'ESCP e all'IEP di Aix-en-Provence, Chevalier ha un'esperienza nel settore del commercio automobilistico acquisita nel Gruppo PSA. Finora è stato direttore di PSA Retail Business Paris, la struttura di vendita BtoB di PSA Retail France. In precedenza ha ricoperto diversi incarichi commerciali nel Gruppo PSA. Successivamente è stato responsabile del Marketing nella direzione regionale, poi direttore di Zona e infine direttore della filiale Citroen di Saint-Etienne.



Completa questa ottima conoscenza del mercato automobilistico francese con esperienze internazionali come Regional Manager per i paesi dell'Europa centrale e settentrionale. Anne Abboud, senior vice president PSA Retail ha dichiarato: ''Louis-Marie Chevalier ha tutte le qualità per assumere la responsabilità di PSA Retail France. Dovrà continuare la trasformazione delle nostre attività di distribuzione e manutenzione automobilistica, accelerare la loro digitalizzazione e l'energia Ringrazio Eric Basset per la sua azione alla guida di PSA Retail France''.