Jean-Philippe Salar direttore design russa Lada AvtoVaz

Jean-Philippe Salar, attualmente direttore del centro di design del Gruppo Renault per l' Europa Orientale a Bucarest, dal prossimo primo gennaio diventerà vicepresidente e direttore del design della marca russa Lada AvtoVaz. Questa azienda, leader nel Paese, è controllata al 74,5% da Alliance Rostec Auto BV di cui l' Alleanza Renault Nissan Mitsubishi detiene il 67,1% e la società russa Rostec il rimanente 32,9%. Salar succederà a Steve Mattin che lascia il suo incarico per motivi personali e diventa consigliere di Avtovaz.



Nel suo nuovo ruolo, Salar (47 anni) riferirà a Yves Caracatzanis, presidente del comitato di gestione di Avtovaz e del comitato esecutivo di AvtoVaz. Philippe Salar si è laureato alla ESDI ed ha ottenuto un master alla Strate Scuola di Design.



Nel 1986 ha iniziato come designer di esterni nel reparto veicoli commerciali di Renault. Nel 2000 è entrato a far parte del centro di design Renault di Barcellona. Rentrato l'anno successivo al Technocentre in Francia, si è occupato del design esterno dei modelli Clio 3 e Clio 3 RS.



Nel 2004 Salar è entrato a far parte del team di progettazione Renault Samsung Motors (RSM), dove ha lavorato ai modelli SM5 e SM7 destinati al mercato coreano. Nel 2005 è tornato al Technocentre e ha partecipato allo sviluppo del design esterno della gamma Mégane. Nel 2008 è stato nominato responsabile dello studio di design Renault di Mumbai in India, con responsabilità dei progetti Duster, Pulse, Scala e soprattutto dell'innovativo city-suv Kwid. Nel 2013 è diventato direttore dei progetti di Renault Samsung Motors diventando un anno dopo project manager di Renault Samsung Motors. Dal 2015 è direttore del centro di design Renault di Bucarest, in Romania.