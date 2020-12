Carlo Botto Poala direttore marketing Bmw Italia da marzo

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Carlo Botto Poala sarà il nuovo direttore marketing Bmw all'interno della filiale italiana della Casa di Monaco a partire dal prossimo primo marzo 2021. Botto Poala è entrato in Bmw Italia nel 2005, dapprima ricoprendo il ruolo di marketing manager Bmw Motorrad e successivamente quello di marketing manager Mini. Dal 2016 si è trasferito a Monaco dove ha ricoperto il ruolo di head of experiential marketing Mini presso la Casa Madre. Carlo Botto Poala, 46 anni, è laureato in Economia e Commercio, sposato con due bambini. ''La scelta di Carlo Botto Poala - ha commentato Massimiliano Di Silvestre, presidente e Ad di Bmw Italia - si inserisce perfettamente nella nostra strategia di crescita dei talenti interni dell'azienda e di valorizzazione dei collaboratori, sia attraverso la formazione continua che attraverso esperienze all'estero, in questo caso presso la Casa Madre, per completare ed arricchire il profilo professionale e preparare nuovi manager''. (ANSA)