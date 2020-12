Jens Brucker responsabile stabilimento Porsche Zuffenhausen

Jens Brucker è il nuovo vicepresidente di Porsche con responsabilità per lo stabilimento situato assieme al quarter generale dell'azienda a Zuffenhausen in Germania. Brucker prende il posto di Christian Friedl, che dal primo gennaio diventerà capo dello stabilimento Seat di Martorell, alle porta di Barcelona dopo aver lavorato per 20 anni alla Porsche. Brucker proviene dalla Volkswagen dove è stato responsabile della gestione della fabbrica di Uitenhage in Sudafrica. Tra il 2006 e il 2016 ha lavorato in Daimler AG con ruoli di crescente importanza sempre nell'ambito della logistica e della fabbricazione. Brucker ha iniziato la sua carriera in DaimlerChrysler subito dopo la laurea in ingegneria alla Technische Universität Kaiserslautern della Renania Palatinato e aver conseguito un master in Business administration alla Göteborgs universitet.