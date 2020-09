Fabio Felisi nuovo general manager di Belron Italia

Fabio Felisi è il nuovo general manager di Belron Italia, la filiale nazionale del leader mondiale della riparazione e sostituzione dei cristalli per auto che opera con il marchio Carglass. Felisi assume la guida del Gruppo con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente la già ampia e consolidata leadership nel mercato italiano riportando direttamente a Marc De Souter, regional general manager Belron.



Felisi, che è laureato in economia e commercio alla Università Bocconi di Milano, proviene dal Gruppo Jacuzzi, dove in nove anni ha assunto posizioni di crescente responsabilità fino a diventarne presidente EMEA e Asia. Prima di entrare nel Gruppo Jacuzzi, Felisi ha ricoperto diversi ruoli nell'ambito sales e marketing in Black & Decker, Beiersdorf e Global Garden Products. ''Accogliamo l'arrivo di Felisi in azienda con estremo piacere - ha commentato De Souter - e siamo sicuri che il suo solido background e l'esperienza maturata in settori diversi dal nostro lo rendano la persona ideale per affrontare le sfide del nostro mercato con una visione del tutto innovativa''.