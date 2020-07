Federico Rocca nuovo direttore vendite Peugeot in Argentina

Federico Rocca è il nuovo direttore delle vendite della marca Peugeot in Argentina, in sostituzione di Marcello Slimmens che ha lasciato l'azienda. Rocca proviene da Ditecar importatore e distributore Land Rover, Jaguar e Volvo con sede a Buenos Aires, ma aveva già fatto parte del Gruppo PSA nel 2003 e fino al 2018.

Nella sua nuova posizione Rocca risponderà a Gabriel Cordo Miranda, direttore della marche Peugeot, Citroen e DS in Argentina. Laureato alla Facultad de Ciencias Economicas UNMSM, Rocca ha iniziato la sua carriera in Fiat Auto Argentina nel 1996, ricoprendo diverse posizioni nel settore delle vendite. Nel 2003 è passato a PSA come responsabile del prodotto Peugeot in Argentina e successivamente (2009) come responsabile della strategia prodotto e della pianificazione nello stesso mercato. Nel 2011 Rocca è diventato direttore di Peugeot Sport per l'Argentina e nel 2014 direttore generale di Peugeot in Cile, posizione che ha mantenuto fino al 2018 anno del passaggio a Ditecar.