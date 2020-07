Dirk Hilgenberg nuovo Ceo della divisione Car.Software di Vw

Il Gruppo Volkswagen accelera sullo sviluppo della neo-costituita divisione Car.Software che punta a rendere disponibile un proprio sistema operativo su tutti i modelli dei diversi brand. Nella sede della nuova organizzazione, a Ingolstadt (è infatti inserita operativamente in Audi) arriva ora come Ceo Dirk Hilgenberg, che era vicepresidente senior di Bmw con responsabilità per l'ingegneria della produzione e che entra così nel gruppo dei manager - di cui fanno parte anche Herbert Diess e Markus Duesmann - che hanno lasciato la Casa di Monaco con destinazione Wolfsburg. Laureato in fisica alla Technische Universitaet Darmstadt Hilgenberg, dopo una iniziale esperienza in Bmw Rolls-Royce AeroEngines, ha ricoperto varie posizioni in Bmw dal 1999 occupandosi della realizzazione e dell'aggiornamento degli impianti - con focus sulle attività IT - in Germania, ad Oxford nell'unità produttiva Mini e a Spartanburg negli Stati Uniti. Hilgenberg prende il posto di Christian Senger (a sua volta proveniente da Bmw) che è stato Ceo di Car.Software per tutto il periodo di 'costruzione' della struttura e di creazione di un team composto da oltre 1.500 specialisti. E che ora, passando il testimone a Hilgenberg per la piena operatività, svolgerà altri ruoli manageriali all'interno del Gruppo Volkswagen.