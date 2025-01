Polestar completa la collezione Arctic Circle

La collezione Arctic Circle di Polestar si amplia con le nuove versioni di Polestar 3 e Polestar 4, che completano la gamma di modelli unici, ispirati al mondo del rally, nata con la Polestar 2 Arctic Circle del 2022.

Previsto per sabato 1° febbraio in Austria, nel corso della FAT Ice Race di Zell am See, il debutto in pubblico delle tre vetture. Dotate di assetto rialzato, ammortizzatori Öhlins regolabili a tre vie, pneumatici chiodati specializzati Pirelli, cerchi OZ Racing (in anteprima mondiale il nuovo modello "Rally Legend"), fari Quad Evo di Stedi e sedili Recaro, presentano accessori, quali sci, portapacchi, soluzioni di stoccaggio e attrezzature di recupero, specifici per ogni modello, e sono state realizzate in uno dei centri di ricerca Polestar.

"La collezione Arctic Circle evidenzia il nostro DNA unico in termini di prestazioni, radicato nel motorsport e influenzato dal design scandinavo - ha dichiarato Michael Lohscheller, ceo di Polestar - sviluppiamo le nostre vetture in condizioni estreme all'interno del Circolo Polare Artico in Svezia e, alla FAT Ice Race, dimostreremo che su ghiaccio nulla può competere con una Polestar".



